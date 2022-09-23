Полiцiя: у Козачій Лопані на Харківщині знайшли братську могилу

У звільненій від росіян Козачій Лопані Харківської області знайшли братську могилу, де ховали людей під час окупації. Місце поховання правоохоронцям показали місцеві жителі, повідомляє Новое время.

Про це 23 вересня повідомив начальник Національної поліції України Ігор Клименко.

"Місцеві показали братську могилу, в якій загарбники захоронювали загиблих. Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій" , — повідомив Клименко.

Скільки людей може бути у знайденій братській могилі, поки не повідомляється.

Також у Козачій Лопані в райвідділі виявлена катівня, яку облаштували російські окупанти. Місцеві розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів

Селище Козача Лопань розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з РФ на півночі Харківської області. Селище окупували у перші години повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

11 вересня ЗСУ звільнили Козачу Лопань від російських окупантів.

Після контрнаступу українських сил на Харківщині, у багатьох деокупованих населених пунктах були знайдені катівні, а подекуди й масові поховання.

Зокрема в лісосмузі на околиці Ізюма знайшли масове поховання на близько 450 могил. Також була знайдена одна братська могила, в якій було поховано українських військових.

16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання біля Ізюма.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області — начальник слідчого управління Сергій Болвінов, ексгумовані тіла мають ознаки тортур та насильницької смерті. Більшість поховань безіменні, підписані лише номерами, правоохоронцям належить встановити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.