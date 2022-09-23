Окупанти збираються проголосити частину Запорізької області "незалежною"

Перед тим як "увійти до складу РФ" після незаконного псевдореферендуму, окупанти планують "оголосити про незалежність" тієї частини Запорізької області, яка зайнята російськими військами, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив член так званої "головної ради адміністрації регіону" Володимир Рогов із посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

За словами окупанта, тільки після цього можливе "приєднання".

"Так, умовно деякий час, поки нас не прийме Росія, ми будемо незалежними. Нічого не змінюємо, залишаємо назву Запорізька область, щоб не було плутанини. Усе робиться за федеральним конституційним законом №6 "Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів — Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя" , — сказав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила документи окупантів та опублікувала дані понад 390 колаборантів, які погодилися "забезпечити правопорядок" під час псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Запорізької області.