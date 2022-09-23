Зеленський призначив нового посла України у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 23 вересня, своїм указом призначив Олексія Макєєва послом України у Німеччині, повідомляє Новое время.

Відповідний документ № 662/2022 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Макєєва Олексія Сергійовича надзвичайним та повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина" , — йдеться в указі.

Олексій Макєєв — спеціальний представник Міністерства закордонних справ України з питань санкційної політики.

Попередника Макєєва на посаді посла України у ФРН Андрія Мельника було звільнено з посади указом президента від 11 липня. Він обіймав посаду посла України з Німеччини з 2014 року.