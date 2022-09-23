ЗМІ: Фінляндія найближчими днями обмежить в'їзд для росіян

Фінляндія найближчими днями обмежить в'їзд росіянам, які тікають від оголошеної диктатором Володимиром Путіним мобілізації, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Helsingin Sanomat у п'ятницю, 23 вересня, з посиланням на пресконференцію міністра закордонних справ країни Пекки Хаавісто, рішення ухвалять найближчим часом. Видачу віз росіянам можуть припинити або обмежити, за винятком деяких категорій, таких як громадяни, які приїжджають відвідати родичів або їдуть на роботу. Також Хаавісто сказав, що візи росіян можуть бути анульовані на кордоні в індивідуальному порядку.

За словами міністра, зараз триває технічна і юридична підготовка. Хаавісто сказав, що Фінляндія ризикує перетворитися на масштабну транзитну країну, а це шкодить іміджу країни та її міжнародним відносинам.

В уряді Фінляндії в п'ятницю повідомили, що ухвалять рішення про «суттєві обмеження» на в'їзд російських громадян та видачу віз через «серйозну шкоду міжнародному становищу» країни.

Як пише Yle, росіяни не зможуть в'їжджати до Фінляндії за туристичною візою, виданою Гельсінкі або іншими країнами Шенгенської угоди.

Раніше в фінській прикордонній службі повідомили, що за тиждень кількість росіян, які в'їжджають у Фінляндію, подвоїлася.

З 19 вересня Польща, Естонія, Латвія та Литва заборонили в'їзд громадянам Росії з туристичними шенгенськими візами, виданими країнами ЄС. Зараз Фінляндія фактично залишається єдиною країною-сусідкою РФ, через яку росіяни можуть потрапити в Європу за шенгенською візою.

12 вересня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією на тлі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив «часткову мобілізацію» у Росії. Після цього росіяни почали масово скуповувати квитки в інші країни.