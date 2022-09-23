Міськрада: у школі Маріуполя сталася детонація снаряда, поранені діти
У тимчасово окупованому Маріуполі у школі сталася детонація снаряда, внаслідок якої спалахнула пожежа та постраждали діти, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Маріупольська міськрада у Telegram.
За їхніми даними, у школі №45 через детонацію снаряда сталася пожежа.
"Це сталося, коли туди полізли діти. Дітей поранено, їхній стан невідомий. Росія продовжує вбивати наших дітей", - йдеться у повідомленні.
Мерія наголошує, росіянам байдужа безпека мешканців Маріуполя, які залишились у місті.
20 вересня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі війська РФ заарештували групу підлітків, які заспівали гімн України у центрі українського міста.