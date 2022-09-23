ЗСУ вперше збили безпілотник окупантів Mohajer-6 іранського виробництва, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування у Telegram.

"Вперше в Україні зенітниками повітряного командування Південь Повітряних Сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Mohajer-6" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневої поразки. Він може нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Цей безпілотник почали виробляти у 2017 році.

Mohajer-6 має максимальну злітну вагу 600 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин та максимальна висота польоту 5400 метрів.