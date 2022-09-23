Україна приєдналась до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії

Україна змогла доєднатись до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сторінка очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Я вітаю рішення міністрів закордонних справ Асоціація держав Південно-Східної Азії, які визнають приєднання України до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії" , - заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що доєднання України до цього Договору є однією з цілей азіатської стратегії України.

"Ми з нетерпінням чекаємо на нову главу у відносинах Україна - Асоціація держав Південно-Східної Азії" , - додав Кулеба.

Договір про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії - це мирна угода серед країн Південно-Східної Азії, створені членами-засновниками Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, що раніше Кулеба поставив Лаврова на місце за образу Зеленського на Радбезі ООН.

Також, Кулеба заявив, що НАТО хоче приєднатися до України, а не навпаки.