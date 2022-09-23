У Раді запропонували відновити електронне декларування та перевірки декларацій

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вніс до Верховної ради законопроєкт про поновлення електронного декларування та перевірок декларацій, зупинених на початку війни, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Передбачається, що суб'єкти декларування мають подати свої декларації протягом двох місяців після ухвалення закону.

При цьому законопроєкт названий змінами до законодавства "з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу".