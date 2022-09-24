МЗС: Угорщина продовжить видавати візи громадянам РФ

Угорщина продовжить видавати візи громадянам РФ, заявив міністр закордонних справ країни Петр Сіярто на полях Генасамблеї ООН, повідомляє Новое время.

За його словами, є чітка методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму.

"Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно, ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури" , — сказав він.

Сіярто заявив, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові.

"Рішення про те, що ми повинні припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося" , — заявив глава МЗС Угорщини.

31 липня міністри закордонних справ ЄС досягли політичної угоди про те, щоби повністю призупинити спрощену процедуру видачі віз громадянам Росії.

Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва заявили, що готові вжити "національних заходів", щоб скоротити кількість росіян, які в'їжджають до їхніх країн, поки ЄС не ухвалить колективне рішення. Проти повної візової заборони виступають деякі країни ЄС, серед яких Німеччина та Франція.

9 вересня Єврокомісія надала рекомендації для країн-членів щодо розгляду заяв на візи, поданих громадянами РФ.

ЄК рекомендувала "виявляти особливу ретельність" під час перевірки того, чи можуть заявники з Росії становити загрозу безпеці або міжнародним відносинам, і в цьому випадку відмовляти їм на підставі індивідуальної оцінки. Країнам ЄС також рекомендували утримуватися від видачі багаторазових віз із тривалим терміном дії та більш суворо ставитись до перегляду дійсних короткострокових віз.