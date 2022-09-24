ОК "Південь": окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отруйною речовиною

Окупанти РФ скинули на українські позиції контейнери з отруйною речовиною, використовуючи безпілотник. Втрат унаслідок атаки немає, повідомляє Новое время.

Про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

Там розповіли, що, імовірно, йдеться про хлорпікринову гранату К-51.

"Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає" , — наголосили в ОК Південь.

Упродовж 23 вересня Одесу двічі атакували дронами-камікадзе з напрямку Чорного моря. Унаслідок влучання двох безпілотників зруйнована адмінбудівля в припортовій зоні. Ще один іранський Shahed-136 збили над морем — вибухова хвиля пошкодила кілька будинків, загинула одна людина.

Ще чотири дрони-камікадзе сили ППО знищили під час повтіряної тривоги. Серед них уперше був збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6, призначений для проведення розвідки, спостереження, вогневого ураження.

Один Shahed-136 атакував ввечері позиції ЗСУ на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини, повідомили в ОК Південь. Черговий іранський дрон збили під час спроби завдати удару у напрямку порту Південний.

Напередодні Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Ірану через постачання країною зброї Росії, яку агресор використовує у повномасштабній війні. У МЗС заявили, що це — недружній акт, який серйозно шкодить українсько-іранським відносинам. Посла Ірану позбавлять акредитації, а кількість дипломатичного персоналу іранського посольства в Києві значно скоротять.

Наприкінці серпня ЗМІ з посиланням на представників західної розвідки писали, що Росія отримала від Ірану «сотні» безпілотників.

30 серпня інформацію про отримання Росією іранських дронів офіційно підтвердив Білий дім. На початку вересня США запровадили санкції проти трьох компаній з Ірану, які виробляють ударні безпілотники, що постачаються до РФ.

13 вересня ЗСУ, ймовірно, збили перший безпілотник російських окупантів іранського виробництва Shahed-136 у Куп’янську.