ОВА: сили ППО збили ракету над Запоріжжям
Сили протиповітряної оборони за Запоріжжям збили одну російську ракету, заявив очільник ОВА Олександр Старух, повідомляє Українська правда.
"Зруйновані будинки, понівечені життя. Окупант намагається нас залякати, окупант намагається нас вбити. Жертв могло бути більше - подяка нашим рятувальникам! Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету", – повідомив він.
За словами Старуха, уламки снаряда впали поза містом, постраждалих немає.