Британська розвідка оцінила вплив ударів РФ по українських дамбах

На думку британської розвідки, ракетні удари РФ по Карачунівській і Печенізькій дамбах навряд чи спричинили суттєві труднощі для українських збройних сил, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У Міноборони Британії нагадують, що 21 і 22 вересня 2022 року Росія завдала ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець із застосуванням балістичних ракет малої дальності або аналогічної зброї. Це сталося після удару на Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу 15 вересня 2022 року.

"Українські сили просуваються вперед за течією обох річок. Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити пропускні пункти українських військових" , - йдеться в огляді.

"Ці атаки навряд чи спричинили суттєві перешкоди українським операціям через відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій" , - зазначає британська розвідка.

Раніше британська розвідка зазначала, що ситуація на полі бою загалом залишається складною, але зараз Збройні сили України тиснуть на ті території, які РФ вважає дуже важливими для своїх воєнних цілей.