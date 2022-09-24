Літак, вертоліт та безпілотники: у Генштабі назвали втрати військ РФ
Російські війська за добу втратили близько 240 військових, літак, вертоліт та 6 безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,
- танків – 2262 (+8),
- бойових броньованих машин – 4807 (+11),
- артилерійських систем – 1361 (+6),
- РСЗВ – 327 (+1),
- засобів ППО – 170,
- літаків – 255 (+1),
- вертольотів - 220 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),
- крилатих ракет – 240,
- кораблів / катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22),
- спеціальної техніки – 126.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, зазначили в Генштабі.