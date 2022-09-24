Літак, вертоліт та безпілотники: у Генштабі назвали втрати військ РФ

Літак, вертоліт та безпілотники: у Генштабі назвали втрати військ РФ
Фото: Facebook

Російські війська за добу втратили близько 240 військових, літак, вертоліт та 6 безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків – 2262 (+8),
  • бойових броньованих машин – 4807 (+11),
  • артилерійських систем – 1361 (+6),
  • РСЗВ – 327 (+1),
  • засобів ППО – 170,
  • літаків – 255 (+1),
  • вертольотів - 220 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),
  • крилатих ракет – 240,
  • кораблів / катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22),
  • спеціальної техніки – 126.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, зазначили в Генштабі.

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