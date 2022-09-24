ОВА: на Харківщині двоє грибників підірвалися на мінах

У Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області двоє людей підірвалися на мінах – вони збирали гриби, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби" , – повідомив він.

Синєгубов не повідомив про стан цих чоловіків.

Водночас він наголосив, що відвідування лісів є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів.

За словами Синєгубова, тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів.

Голова ОВА закликав людей не ходити до лісу, бо це може коштувати життя або здоров'я.