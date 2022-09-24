NYT: Путін особиство контролює стратегічні плани війни проти України

Російський диктатор Володимир Путін упродовж останніх тижнів особисто займається стратегічним плануванням війни проти України. Він відмовився відвести війська від Херсона, пише The New York Times із посиланням на американських чиновників, повідомляє Новое время.

Як пише видання, глава Кремля відхилив прохання своїх командирів про відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра, оскільки такий відступ став б для нього «принизливою публічним визнанням поразки».

Водночас командування РФ вважає, що організований відхід військ із Херсону допоможе зберегти техніку та солдатів у разі масштабного наступу ЗСУ на місто. Зараз російське угрупування відрізане від основних сил армії РФ, а відмова Путіна вдарила по моральному духу російських військ, пише NYT.

І хоча диктатор прийняв деякі рекомендації командирів, включно з мобілізацією, його участь в ухваленні рішень створила напруженість, заявили американські посадовці. Путін зосереджений на перемозі за будь-яку ціну і заявляє їм, що стратегічні рішення на місцях має ухвалювати особисто він.

Також, як повідомляє видання, глава Кремля сумнівається щодо зміцнення оборони росіян на лівому березі річки Оскіл на Харківщині. Він проти відступу там, оскільки «не хоче віддавати [президенту України Володимиру] Зеленському щось, що має вигляд перемоги».

За словами американських чиновників, що російські офіцери мають різні думки щодо реакції на контрнаступ ЗСУ. Дехто вважає, що треба чинити опір наказам Путіна, решта — що його вказівки можна виконати.

Раніше CNN повідомляв, що командування російської армії не влаштовує тактика Путіна, який особисто віддає накази генералам РФ.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію». Міністр оборони РФ Сергій Шойгу після оголошення мобілізації казав, що в армію збираються призвати 300 тисяч резервістів. За даними ЗМІ, диктатор хоче призвати 1 мільйон росіян на війну проти України.

Заява про мобілізацію з’явилася невдовзі після стрімкого контрнаступу захисників України. 14 вересня в Міноборони повідомляли, що ЗСУ за тиждень звільнили 388 населених пунктів і близько 8,5 тис. кв. км лише в Харківській області.