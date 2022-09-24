Мінінфраструктури: ще вісім суден із агропродукцією вирушать із одеських портів

У суботу, 24 вересня, у рамках "зернової ініціативи" ще 8 суден відправиться з портів Великої Одеси, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні з портів Одеси та Чорноморська відправляться 8 суден, на борту яких 131,3 тис. тонн агропродукції. Продовольство призначене для країн Африки, Азії та Європи" , – йдеться в повідомленні.

Наразі 6 суден вже вийшли з портів, об’єднавшись в караван, а ще два чекають на свою чергу.

Додається, що з початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.