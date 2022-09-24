Глава Євроради виступив за пропуск до ЄС росіян, які тікають від мобілізації
Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європа має дозволити в'їзд росіянам, які не хочуть виконувати наказ диктатора Володимира Путіна і залишають РФ після оголошення ним мобілізації, повідомляє Новое время.
Про це він сказав Politico.
За словами Мішеля, рішення Путіна змінило динаміку війни, а Євросоюз повинен продемонструвати "відкритість до тих, хто не хоче бути інструментом Кремля". Він каже, що готовий до консультацій із європейськими колегами щодо того, як цього можна досягти.
"Загалом я думаю, що Європейський Союз [повинен] приймати тих, кому загрожує небезпека через їхні політичні погляди. Якщо в Росії люди перебувають у небезпеці через свої політичні погляди, через те, що вони не слідують цьому божевільному рішенню Кремля розпочати цю війну в Україні, ми повинні взяти це до уваги", — сказав глава Євроради.
Заяви Мішеля пролунали перед зустріччю послів ЄС, під час якої порушуватимуть це питання.
З 19 вересня Польща, Естонія, Латвія та Литва заборонили в'їзд громадянам Росії з туристичними шенгенськими візами, виданими країнами ЄС. Зараз Фінляндія фактично залишається єдиною країною-сусідкою РФ, через яку росіяни можуть потрапити в Європу за шенгенською візою.
23 вересня уряд Фінляндії заявив, що «суттєво обмежить» в'їзд росіян.
12 вересня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Росією на тлі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив «часткову мобілізацію» у Росії. Після цього росіяни почали масово скуповувати квитки в інші країни.