Укренерго отримало понад 4,4 мільярда за експорт електроенергії до ЄС

Національна енергетична компанія "Укренерго" з 30 червня по 25 вересня на аукціонах продало доступу до міждержавних електромереж на понад 4,4 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

"За останній тиждень 19-25 вересня доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. В аукціонах брали участь до 12 компаній" , – зазначається в повідомленні компанії.

Загалом впродовж останнього тижня на суміжних європейських ринках ціни на електроенергію продовжують знижуватися.

Відповідно на ринку "на добу наперед" (РДН) Румунії середня ціна базового навантаження з 19 по 24 вересня становила близько 366,4 євро/МВт-год проти минулого тижня 386,8 євро/МВт-год, а в Словаччині – близько 359,5 євро/МВт-год, проти – 442,6 євро/МВт-год.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла й у більшість днів становила €90-91/МВт-год.

Додається, що на тлі цього зниження середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину знизилася до 6,4 тис. грн/МВт-год, в порівнянні з попереднім тижнем. Найвища гранична ціна за передачу 1 МВт склала 13 тис. гривень в напрямку Україна-Словаччина (23 вересня о 20-й годині).

Нагадаємо:

Європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою на 50 МВт в нічні години.

Радниця міністра енергетики Зеркаль заявляла, що Угорщина гальмує розширення експорту української електроенергії в Європу: "це проблема і для України, і для її сусідів, які розраховують на підтримку".