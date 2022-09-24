У Росії відновилися протести проти мобілізації: вже є затримання

У Росії у суботу 24 вересня відновилися акції протесту проти мобілізації. У деяких містах уже розпочалися затримання, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Станом на 13:20 затримання протестувальників відбуваються в Іркутську, Улан-Уде, Новосибірську, Томську, Читі та Хабаровську.

У Томську, як стверджує Telegram-канал "ОВД-Інфо", силовики затримали щонайменше 10 людей.

Жорсткі затримання відбуваються у Новосибірську. Там ОМОН почав застосовувати силу.

Попередньо, у Новосибірську силовики вже затримали 13 людей. Більшість затриманих - молоді хлопці та дівчата.

Нагадаємо, у середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

Після цього у низці міст РФ місцеві жителі почали виходити на протести із закликами скасувати заплановану мобілізацію. Також було відомо про масові випадки затримання протестувальників.