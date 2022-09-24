В патронатній службі "Азова" розповіли про стан звільнених полонених

Звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії, повідомляє Українська правда.

Про це заявила голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова.

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб" , – повідомила вона.

За її словами, усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".

Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення за кордон.

Також, за її словами, державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.