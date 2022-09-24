Bloomberg: перше похолодання в Європі стане випробуванням з енергозбереження

Арктичний холод, який очікується у Західній Європі наступного тижня, стане першим випробуванням того, наскільки люди готові відкласти включення опалення у спробі заощадити енергію та полегшити сімейний бюджет, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

За даними синоптиків, температура в Лондоні буде майже на 5 градусів нижче за середню, а вночі 27 вересня вона впаде до 6,5 градусів. Франція та Іспанія також зіткнуться з температурою на 3-4 градуси нижче за сезонну норму.

"На початку наступного тижня стане ще холоднішим, оскільки арктичне повітря спрямується на південь, а сильний північний вітер посилить відчуття холоду" , - повідомляє Метеорологічне бюро Великобританії.

Опалювальний сезон офіційно не починається до жовтня, коли температура має повернутися до норми, але це реальна перевірка дисципліни енергоспоживання у регіоні, оскільки уряди намагаються скоротити споживання енергії у всіх сферах економіки. Європейський Союз обговорює мету обов'язкового зниження споживання.

У той час як уряди виділяють мільярди євро на підтримку споживачів, які борються із зростаючими цінами на енергію, є надія, що багато людей триматимуть свої термостати вимкненими навіть у холодні місяці.

"З'являються деякі ознаки скорочення попиту з боку домогосподарств через зростання роздрібних тарифів. Але це ще не підтверджено найближчими тижнями" , - повідомляє EnergyScan, платформа аналізу ринку Engie SA.

Оскільки в офіс повертається багато людей, потреба в енергії повинна досягати піку в ранній ранковий і пізній годинник, особливо коли включається більше світла в міру того, як дні стають коротшими.

У Великобританії вже цього тижня з'явилися ознаки того, що попит на газ рано вранці зростає, свідчать дані оператора мережі National Grid Plc. Генерація вітру також була низькою, що наголошує, наскільки складною може бути тиха погода у поєднанні з низькими температурами цієї зими.

Нагадаємо, європейські уряди витратять 500 млрд євро на боротьбу енергетичною кризою цього року. Європейські ціни на газ та електроенергію підскочили після того, як Росія скоротила експорт палива у відповідь на західні санкції через вторгнення в Україну.