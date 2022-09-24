МЗС Польщі: Німеччина робить все, щоб якнайменше допомагати Україні

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау розкритикував небажання Німеччини постачати Україні основні бойові танки, повідомляє Європейська правда.

"Я пам'ятаю обґрунтування цього очевидного небажання з боку німців підтримати українську сторону з багатьох питань, чи то матеріально, чи то фінансово. Тут ми з німцями суттєво відрізняємося. Ми виходимо з того, що якщо допомагаємо, то намагаємося зробити це якомога більше, максимально посилити позиції України і зробити це якомога швидше, за англосаксонським принципом "хто дає швидко, той дає двічі" . - сказав міністр.

"У мене, навпаки, складається враження, що німецька політика полягає в тому, щоб надавати цю допомогу якомога менше і якомога пізніше. Чому? (...) Я думаю, що вони хочуть, щоб відносини з Росією послаблювалися якомога менше" , - зазначив Рау.

22 вересня німецький парламент не зміг проголосувати за пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо негайного постачання танків та іншої бронетехніки західного зразка Україні.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснював, що його країна і так достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати танки буде ухвалювати лише в координації із союзниками.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина має самостійно ухвалювати рішення про передання Україні бойових танків та іншої броньованої техніки, а не орієнтуватися на інші держави, як-от США.