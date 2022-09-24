У МЗС України гостро відповіли на заяви Ірану про скандал з дронами

У МЗС України наголосили, що звинувачення з боку Ірану у "впливі третіх країн" є хибними і нагадали про передачу армії РФ безпілотників, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив" , - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна вирішила позбавити посла Ірану акредитації на тлі передачі іранських безпілотників армії РФ.