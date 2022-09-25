Китай закликав Росію та Україну не допустити "розливання" війни

Китай в Організації Об'єднаних Націй закликав Росію та Україну не допустити розповсюдження наслідків війни, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони не допустити розповсюдження кризи та захистити законні права та інтереси країн, що розвиваються" , - сказав він.

Ван Ї також наголосив на необхідності дипломатичного вирішення ситуації.

Він закликав до "справедливих і прагматичних" мирних переговорів для вирішення всіх глобальних проблем.

"Фундаментальним рішенням є вирішення законних проблем безпеки всіх сторін і створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки" , - сказав він.

Нагадаємо, США попередили Китай про наслідки, якщо держава надасть підтримку вторгненню Росії в Україну.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський засудив Китай за ігнорування війни в Україні та визнав помилку української дипломатії через недостатню присутність представників України у певних регіонах світу, таких як Карибський басейн.