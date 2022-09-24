Демонстранти захопили місто: що зараз відбувається в Ірані

Протести в Ірані накрили практично всю країну, сьогодні масові заворушення охопили щонайменше 80 міст. Одне з них після вуличних боїв повністю захоплене демонстрантами, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Хвиля протестів накрила Іран

На сьогодні найбільші з 2009 року протести в Ірані поширилися на 80 міст. Навіть незважаючи на те, що влада посилила репресії, внаслідок яких загинули десятки осіб, заарештовано відомих активістів та журналістів. Доступ до інтернету, особливо для месенджерів та соціальних мереж, досі блокується. У зв'язку з цим новини з Ірану доходять із багатогодинною затримкою.

Багатотисячні акції незадоволених жорсткими правилами та економічною розрухою тривають кілька днів поспіль. Протестувальники вимагають покласти край правлінню Ісламської Республіки.

У багатьох містах сили безпеки відкривають вогонь по натовпу. Зокрема, у Тегерані силовики стріляли прямо по вікнам на бульварі Фердоус, а в місті Рашт - закидали гранати зі сльозогінним газом прямо до квартир.

Смерть студентки стала останньою краплею

Західні аналітики сходяться на думці, що смерть 22-річної дівчини Махси Аміні стала лише каталізатором народного гніву. Нагадаємо, студентка померла після жорсткого затримання поліцією моралі через те, що нібито неправильно носила хіджаб. Її доставили до "центру перевиховання жінок", де вона, ймовірно, після побиття знепритомніла і до самої смерті не виходила з коми.

Масові протести розпочалися в день її похорону, 22 вересня. Передбачається, що випадок з Аміні став своєрідною останньою краплею, і тисячі молодих іранців у відповідь на репресії вийшли на вулиці. Крім цього, вони скаржаться на повальну корупцію, провал в економічній політиці та боротьбі з COVID-19, а також політичні переслідування. Проблеми збереглися за нинішнього ультраконсервативного президента Ібрахіма Раїсі, який торік прийшов до влади.

Демонстранти захопили місто

Напередодні протестувальники захопили невелике курдське місто Ошнавіє у провінції Західний Азербайджан. Іранські сили безпеки залишили його після кількох днів запеклих боїв.

"З вчорашнього вечора Ошнавіє знаходиться під народним управлінням. Звільнення має далекосяжні наслідки для інших міст" , - заявив в інтерв'ю NYT місцевий чиновник Хусейн Язданпана.

Редактор сайту новин NNS Roj Аммар Голі, який є іранським курдом і проживає в Німеччині, підтримує контакти з Ошнавіє, де проживає 40 000 етнічних курдів. За його словами, мешканці встановили блокпости на в'їзді до міста.

Twitter вже заповнили відео того, як вулицями Ошнавіє ходять натовпи людей, які скандують "Свободу!".

Попередні новини висловлюють, що в Іранському місті Ошнавіє є під управлінням захисників після захисту праці з drew.pic.twitter.com/4CtG6URNnx - Faytuks News Δ (@Faytuks) September 23, 2022

Також повідомляється, що в цей район було перекинуто армійський батальйон та підрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), щоб повернути контроль над захопленим містом.

"Ми чекаємо на те, що проллється кров. Ситуація вкрай напружена" , - додав Голі.

Протести в Ірані набрали настільки сильних обертів, що офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро пожартував у Twitter щодо того, чи не можуть демонстранти захопити завод з виробництва бойових безпілотників для Росії. Зазначимо, факти їхнього застосування у війні проти України вже підтверджено, у зв'язку з чим Київ вигнав іранського посла з країни.

Небачені для Ірану сцени

Протягом кількох днів іранці протестують буквально під кулями, загрозами побиття та арештів, вимагаючи покласти край більш ніж 40-річному правлінню Ісламської Республіки. Протести у Тегерані змінили звичну форму: на зміну великим зборам прийшли дрібніші акції, але у багатьох місцях столиці.

اعتراضات در ایران در آغاز هفته دوم هم ادامه یافته و شمار فزاینده کشته ها، زشش از ساعتی قبل، تصاویر اعتراضات امروز که در برخی جاها، همین حالا در جریان است، در فض باران عباسی و گزارش تحولات دیشب و امروز: pic.twitter.com/aF5VrHZzwD — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) September 24, 2022

У місті Кум, яке вважається надзвичайно релігійним та опорою уряду, відбуваються небачені раніше сцени - молоді жінки публічно знімають хіджаби, а народ вимагає повалення духовного лідера аятоли Алі Хаменеї.