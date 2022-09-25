Зеленський нагородив відзнакою За мужність майже пів сотні військових частин

46 українських військових частин з травня отримали почесну відзнаку За мужність і відвагу, повідомляє Новое время.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні (24 вересня — ред.) я присвоїв почесну відзнаку За мужність та відвагу трьом нашим бригадам" , — зазначив він.

Йдеться про 1-у окрему танкову Сіверську бригаду, 40-у окрему артилерійську бригаду та 57-у окрему мотопіхотну бригаду.

Президент вказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 1-ї окремої танкової бригади гідно та мужньо виконували поставлені завдання.

Спершу на Чернігівському напрямку, а зараз — у найгарячіших точках півдня та сходу України.

"За півроку більше тисячі воїнів цієї бригади відзначені нагородами" , — сказав глава держави.

Він зазначив, що підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають Україну на Харківському напрямку.

"Доведені втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає і не буде" , — наголосив Зеленський.

Зі слів президента, 57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні України — звільнено низку населених пунктів на Херсонщині.

У період повномасштабного вторгнення РФ у цій бригаді троє воїнів відзначені орденом Золота Зірка та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди.