ОВА: окупанти п’ять разів били "Градами" по Дніпропетровщині

У ніч на неділю, 25 вересня, окупанти випустили понад 170 снарядів з Градів та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3 200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин. У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей.

Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.

За попередніми даними, інформації про загиблих чи поранених немає.

23 вересня російські окупанти випустили по мирних містах Дніпропетровської області близько 30 снарядів. У Марганці загинули двоє людей, ще дев’ять місцевих жителів отримали поранення. Трьох людей рятувальники витягли з-під завалів.