Британська розвідка: мобілізацію в РФ можуть використати для посилення Росгвардії

Російська влада може використовувати мобілізацію для посилення підрозділів Росгвардії додатковими силами, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Відомий російський націоналіст депутат Думи Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію.

"З огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього інакомислення в Росії, а також оперативні завдання в Україні, Росгвардія, швидше за все, має особливе навантаження" , - наголошується у звіті.

Підрозділи Росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та нині сприяють проведенню псевдореферендумів про приєднання на окупованих територіях.

"Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіткнулися в Україні" , - йдеться у звіті.

Раніше британська розвідка повідомила, що ракетні удари РФ по Карачунівській і Печенізькій дамбах навряд чи спричинили суттєві труднощі для українських збройних сил.