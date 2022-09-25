Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій техніці та силі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків – 2275 (+13),
- бойових броньованих машин – 4832 (+25),
- артилерійських систем – 1368 (+7),
- РСЗВ – 328 (+1),
- засобів ППО – 171 (+1),
- літаків – 259 (+4),
- вертольотів – 220,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
- крилатих ракет – 241 (+1),
- кораблів/катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20),
- спеціальної техніки – 130 (+4).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, зазначили у Генштабі.