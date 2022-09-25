Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій техніці та силі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків – 2275 (+13),
  • бойових броньованих машин – 4832 (+25),
  • артилерійських систем – 1368 (+7),
  • РСЗВ – 328 (+1),
  • засобів ППО – 171 (+1),
  • літаків – 259 (+4),
  • вертольотів – 220,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
  • крилатих ракет – 241 (+1),
  • кораблів/катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20),
  • спеціальної техніки – 130 (+4).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, зазначили у Генштабі.

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