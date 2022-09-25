Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій техніці та силі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 56700 (+400) осіб ліквідовано,

танків – 2275 (+13),

бойових броньованих машин – 4832 (+25),

артилерійських систем – 1368 (+7),

РСЗВ – 328 (+1),

засобів ППО – 171 (+1),

літаків – 259 (+4),

вертольотів – 220,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилатих ракет – 241 (+1),

кораблів/катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20),

спеціальної техніки – 130 (+4).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках, зазначили у Генштабі.