ГУР: Україна готує нові обміни полоненими
Україна готується до наступних обмінів щодо звільнення українських воїнів із полону, повідомляє Новое время.
Про це розповів речник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов в етері національного телемарафону.
"Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після цього обміну, після цього повернення, паралельно вже триває підготовка до наступних обмінів. І як сказав генерал Буданов, ми будемо повертати всіх", — сказав Юсов.
За його словами, Україна має достатній "обмінний фонд", який постійно поповнюється.
"Збройні сили України сьогодні і на сході, і на півдні, на Харківському, на Херсонському напрямку роблять все можливе для активного поповнення обмінного фонду. І цей процес триває", — зауважив представник ГУР.
У ніч на четвер, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників, з них 108 — бійці Азову. Також серед звільнених були прикордонники, поліціянти, морпіхи, нацгвардійці, бійці ТРО й митники.
Більшість полонених повернули на кордоні з РФ у Чернігівській області. П’ятьох командирів з Азовсталі обміняли у Туреччині, де вони залишатимуться до кінця війни під особистими гарантіями захисту і безпеки президента Реджепа Ердогана.