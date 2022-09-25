SpaceX вивела на орбіту більше 50 супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink у космос. Цього ж разу, на орбіту вивели ще 52 супутники, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Операція розпочалась в неділю вранці. Ракету-носій Falcon 9 запустили з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. Трохи пізніше перший ступінь приземлився на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Falcon 9 launches 52 Starlink satellites to orbit pic.twitter.com/A4eGu4lmz0 — SpaceX (@SpaceX) September 25, 2022

Починаючи з травня 2019 року компанія вивела на орбіту вже 62 групи інтернет-супутників. Попри те, що частина супутників вийшла з ладу, понад три тисяч апаратів Starlink залишаються на орбіті в робочому стані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що попереднього разу компанія Маска SpaceX вивела на орбіту 54 супутники.

Тим часом мільярдер заявив про готовність надати іранцям доступ до інтернету Starlink на тлі протестів в країні.

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