Експорт зерна з України сягнув майже 5 млн тонн – Мінінфраструктури

З портів Великої Одеси вийшов черговий караван із семи суховантажів із продовольством. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у неділю, 25 вересня, повідомляє Корреспондент.

"У рамках реалізації зернової ініціативи, з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшло сім суден із 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з одеського порту вийшли судна Moonlight, Chios Freedom. З порту Чорноморськ – балкери Hermes, Blue Star, Super Martinelli, а порт Південний залишили – Ata 2 та Aspasia Luck.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством з огляду на сьогоднішні судна експортовано 4,85 млн тонн агропродукції. Загалом із українських портів вийшло 218 кораблів із продовольством.