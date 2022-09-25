В Італії відбуваються дострокові вибори до парламенту

В Італії в неділю, 25 вересня, розпочалися позачергові вибори до парламенту країни. Виборчі дільниці відкрилися о 7-й ранку за місцевим часом (8:00 за Києвом), підрахунок голосів розпочнеться після їх закриття о 23:00. Тоді ж опублікують результати перших екзитполів, повідомляє Deutsche Welle.

Вибори пройдуть в обидві палати парламенту – Палату депутатів та Сенат. За даними опитувань, лідером вважається правоцентристська коаліція. У разі її перемоги в Італії буде сформовано перший після закінчення Другої світової війни уряд правих сил.

Найбільшою підтримкою (25 відсотків) має права партія "Брати Італії", яку очолює Джорджа Мелоні. У коаліцію також входять "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні, "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі та невеликий альянс партій "Ми – помірковані".

На другому місці за популярністю серед партій, як показали опитування, знаходиться ліва "Демократична партія" (21,2 відсотка) Енріко Летт.

За популістський рух "П'ять зірок" готові віддати голоси, за опитуваннями, близько 13 відсотків виборців. Тим часом понад 40 відсотків виборців, опитаних напередодні виборів, поки що не визначились із вибором.

На посаду прем'єр-міністра країни у разі перемоги правої коаліції претендуватиме лідер тієї партії, яка набере найбільше голосів. Фаворитом називають Джорджу Мелоні. У разі обрання вона стане першою жінкою на цій посаді в історії Італії.

Минулий уряд разом з експрем'єром Італії Маріо Драгі пішов у відставку у липні - на тлі урядової кризи. Своє рішення Драгі пояснив розколом у владній коаліції. Парламент Італії розпустили та оголосили перевибори.