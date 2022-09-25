Киргизстан і Таджикистан підписали протокол про припинення конфлікту

Очільники комітетів нацбезпеки Киргизстану та Таджикистану підписали протокол про припинення конфлікту. Документ узгодили на кордоні між країнами, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Мирний протокол підписали голова КНБ Киргизстану Камчібек Ташієв та його таджицький колега Саймумін Ятімов. Сторони домовилися законсервувати чотири прикордонні пости, через які виникають конфлікти.

"Пости повністю забираються і там не буде жодного військовослужбовця та цивільного" , - пояснили в Киргизстані.

Після цього мешканці, яких раніше евакуювали, можуть повертатися додому.

Конфлікт Киргизстану та Таджикистану

На кордоні між країнами 14 вересня розпочалася стрілянина між прикордонниками. До 17 вересня ситуація була напруженою, сторони посилили обстріли та обмінялися звинуваченнями.

За даними правоохоронців Киргизстану, з прикордонних територій евакуювали понад 135 тисяч громадян. Внаслідок конфлікту загинули 62 особи, а поранення отримали близько 160 людей.