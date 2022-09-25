Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших євреїв світу

Президент України Володимир Зеленський очолив цьогорічний рейтинг найвпливовіших євреїв світу за версією видання The Jerusalem Post, повідомляє Новое время.

Зеленський посів перше місце, випередивши прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда та прем'єр-міністерку Франції Елізабет Борн.

Фото українського президента помістили на передовицю ізраїльської газети.

Фото: The Jerusalem Post

Список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року The Jerusalem Post. має на меті демонстрацію різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей з усіх сфер життя — уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки.

У травні 2022 року Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів американського журналу Time, і потрапив на його обкладинку.