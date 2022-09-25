У Росії на протестах проти мобілізації за вихідні затримали 800 людей

У період з 24 по 25 вересня на протестах проти мобілізації в Росії було затримано понад 800 учасників акцій.﻿ Про це, з посиланням на правозахисний портал "ОВД-Инфо", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За даними порталу, 836 протестувальників, серед яких є неповнолітні, затримано російськими правоохоронцями у 36 містах. Зокрема, у Москві затримали принаймні 399 людей.

Зазначимо, що протести в Росії почалися після заяви президента РФ Володимира Путіна про початок "часткової мобілізації" у його країні.