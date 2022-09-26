Розвідка Британії: Мобілізованих в РФ кинуть на передову з мінімальною підготовкою

Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.﻿ Про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 26 вересня, повідомляє Європейська правда.

Перші групи мобілізованих вже прибувають на бази й видані десятки тисяч повісток.

Як зазначають, на відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах.

"Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких третіх батальйонів в Україну" , - зазначає розвідка.

При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках.