Трасс: Українці перехитрили Путіна

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс заявила в інтерв'ю CNN, що Україна перехитрила російського президента Володимира Путіна, повідомляє Ділова столиця.

"Він (Путін — ред.) припустився стратегічної помилки, вторгнувшись в Україну... Я думаю, що українці його перехитрили. Ми бачили, як українці продовжують чинити опір російському наступу.

І я думаю, що він не очікував на таку реакцію з боку вільного світу" , — сказала прем'єр Британії.

За словами Трасс, Путін віддав наказ про негайну військову ескалацію, "бо він не перемагає".

Раніше Трас закликала цивілізований світ не звертати уваги на президента Росії Володимира Путіна, який "брязкає зброєю", і продовжуватиме підтримувати Україну.