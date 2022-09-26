Генштаб: РФ за добу втратила 15 танків, 4 вертольоти та 500 військових
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України втратила вже понад 57 тисяч військовослужбовців, за добу ліквідовано близько 500 солдатів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;
- танків - 2 290 (+15) од.;
- бойових броньованих машин – 4 857 (+25) од.;
- артилерійських систем – 1 369 (+1) од.;
- РСЗВ – 330 (+2) од.;
- засобів ППО – 172 (+1) од.;
- літаків – 260 (+1) од.;
- вертольотів – 224 (+4) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4) од.;
- крилатих ракет – 241 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 711 (+10) од.;
- спеціальної техніки - 131 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.