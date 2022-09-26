Генштаб: РФ за добу втратила 15 танків, 4 вертольоти та 500 військових

Генштаб: РФ за добу втратила 15 танків, 4 вертольоти та 500 військових
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України втратила вже понад 57 тисяч військовослужбовців, за добу ліквідовано близько 500 солдатів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 57 200 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків - 2 290 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин – 4 857 (+25) од.;
  • артилерійських систем – 1 369 (+1) од.;
  • РСЗВ – 330 (+2) од.;
  • засобів ППО – 172 (+1) од.;
  • літаків – 260 (+1) од.;
  • вертольотів – 224 (+4) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4) од.;
  • крилатих ракет – 241 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 711 (+10) од.;
  • спеціальної техніки - 131 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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