Президент Фінляндії: Путін не визнає поразки в Україні

Російський диктатор Володимир Путін вклав багато ресурсів у війну Росії проти України. Тому він не прийме будь-якої поразки.﻿ Про це, з посиланням на інтерв'ю президента Фінляндії Саулі Ніїністьо CNN, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Він вклав усе. Він борець, тому дуже важко уявити, як він приймає будь-яку поразку, - і це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною" , - заявив він.

За словами фінського президента, багато років він побачив і зрозумів еволюцію мислення Путіна.

"Він розчарований ситуацією в Україні після подій 2014 року. Це розчарування наростало. Він вирішив це вирішити зараз, так чи інакше" , - заявив він.

Нагадаємо, раніше Нііністе заявив, що поки що не бачить шансів для встановлення миру між Україною та Росією.