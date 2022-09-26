Повітряні сили: Активність іранських БПЛА зросла, але ЗСУ готують сюрпризи

Повітряні сили констатують, що Росія останніми днями знизила кількість ракетних ударів по Україні, але наростила присутність безпілотників у повітряному просторі над Україною, повідомляє Українська правда.

За словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, противник став рідше використовувати дорогі крилаті ракети і частіше атакувати територію України дронами-камікадзе, які отримав від Ірану.

Українські Сили оборони вчаться їм ефективно протистояти.

На думку речника Повітряних сил, чотирма транспортними Іл-76 з Ірану до РФ було можливо поставлено кілька сотень ударних дронів.

"Збройні сили України зіткнулися з новим викликом. Останніми днями Харківщина, Одещина та Миколаївщина зазнають нападів цих баражуючих боєприпасів.

(Для їхньої ліквідації) застосовуються всі види озброєння: і стрілецька зброя, і кулемети, і зенітні установки, і зенітні ракети, перспективно застосовувати і засоби РЕБ.

Усі методи зараз вивчаються, щоб більш ефективно відпрацьовувати по цих БПЛА.