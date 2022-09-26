ОП: Є рішення щодо постачання NASAMS, але системи ще не в Україні

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров роз’яснив його слова в ефірі американському телеканалу про те, що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS, пояснивши, що йшлося про рішення передати їх, повідомляє Українська правда.

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли" , - сказав він.

Як повідомлялося, в ефірі американського CBS Зеленський, дякуючи США за передачу важливих систем озброєння, вжив фразу "ми отримали NASAMS".

У середині вересня в Пентагоні повідомляли, що перші дві батареї комплексів Україна отримає протягом наступних двох місяців.