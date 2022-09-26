У Казахстані заявили, що не визнають референдумів росіян в Україні

Казахстан не має наміру визнавати фейкові референдуми на території чотирьох частково окупованих українських областей щодо "приєднання" їх до РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров із посиланням на Казахське телеграфне агентство.

За його словами, Астана "виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності й мирного співіснування".

У МЗС додали, що президент Касим Жомарт-Токаєв "неодноразово, зокрема у своєму нещодавньому виступі з трибуни ООН, чітко заявляв про важливість неухильного дотримання принципу міжнародного права, в основі якого лежить Статут цієї всесвітньої універсальної організації".

Прессекретар МЗС країни "підтвердив готовність сприяти налагодженню політичного діалогу" між країною-окупантом Росією та країною-жертвою її нападу й геноцидної війни Україною.

"Найважливішим завданням" Казахстану він назвав "збереження стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівні".

22 лютого у МЗС Казахстану повідомили, що питання про визнання самопроголошених "ЛДНР" не стоїть".