ГУР: РФ готує кібератаки на критичну інфраструктуру України

Росія планує здійснити масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема енергетичної галузі, а також збільшити кількість DDoS-атак на установи Польщі та країн Балтії, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони.

"Насамперед удар (кібератака – ред.) буде спрямований на підприємства енергетичної галузі. Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об'єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України" , - повідомляє ГУР.

Розвідка повідомляє, що у такий спосіб росіяни хочуть уповільнити контрнаступ українських захисників. Зокрема, під час проведення операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

Також Росія планує збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.