У Київській області проводять навчання саперів, можуть лунати вибухи

У Вишгородському районі Київщини у понеділок проводять навчання для саперів, через що можуть лунати звуки вибухів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська обласна військова адміністрація.

"26 вересня на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацьовування навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим в деяких районах можливо чути звуки вибухів".

Місцевих мешканці просять зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.