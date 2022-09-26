КРЦ: окупанти в Криму вже мобілізували близько 60 тисяч осiб

Росія у тимчасово окупованому Криму мобілізувала близько 60 тисяч жителів. Окупанти роздають повістки у районах компактного проживання кримських татар, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр у Facebook.

"За даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, в Криму окупаційна адміністрація вже мобілізувала 60 тисяч осіб. Більше того, масово роздають повістки у місцях компактного проживання кримських татар" , — йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, мобілізованих відвезли на полігони у населених пунктах Перевальне та Козача Бухта та до Севастополя.

Центр наголошує, що повістки видають і чоловіками, які служили в Україні до окупації півострова, та навіть 53-річним відставним.

"Стоять машини Росгвардії і прямо на вулиці видають повістки всім підряд" , - додали в повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує мобілізацію для знищення представників корінних народів. Зокрема окупованого Криму, а також Кавказу, Сибіру та інших територій РФ.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію». Міністр оборони РФ Сергій Шойгу після оголошення мобілізації говорив, що до армії збираються призвати 300 тисяч резервістів. За даними ЗМІ, диктатор хоче мобілізувати мільйон росіян на війну проти України.