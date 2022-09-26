Путін та Лукашенко вимагають, щоб до них ставилися з повагою

Російський диктатор Володимир Путін та його білоруський колега Олександр Лукашенко, які винні у цілій низці воєнних злочинах та порушеннях прав людини, поскаржилися один одному на приниження з боку Заходу, повідомляє Новое время.

Про це йшлося під час їхньої зустрічі у Москві у понеділок, 26 вересня.

Лукашенко здивувався, чому країни Європи не хочуть співпрацювати, хоча він неодноразово їм це пропонував, а Путін заявив, що цивілізований світ нібито має ставитись до Білорусі та РФ «з повагою».

"З повагою (мають — ред.) до нас ставитися" , — зажадав голова кремлівського режиму.

У свою чергу Лукашенко відразу ж його у цьому підтримав.

"Ми, слов’яни, з ними розмовляти без цього не будемо. Приниження ніхто не терпітиме. Не говорячи про Білорусь. Росія — гігантська країна, які можуть бути приниження?" , — обурився білоруський узурпатор.

Крім того, Лукашенко також спробував втішити Путіна на тлі масової втечі з країни громадян РФ, які рятуються від мобілізації на війну проти України, запевнивши його, що всі вони нібито повернуться.