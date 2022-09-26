ОВА: у Житомирській області скоротили час комендантської години

На Житомирщині з понеділка, 26 вересня, час комендантської години змінено і тепер обмеження триватимуть з 24:00 до 05:00, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку" , — зазначив він.

Бунечко також закликав громадян дотримуватись обмежень та не ігнорувати сигнали тривоги.

Зазначимо, раніше комендантська година на Житомирщині тривала з 23:00 до 05:00.

Як повідомлялось, з 1 вересня на Полтавщині посилено комендантську годину.