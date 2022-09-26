Блінкен: США передадуть $457,5 млн для правоохоронних органів України
США готові виділити додаткові $457,5 мільйона допомоги для правоохоронних органів та кримінального правосуддя України, повідомляє Новое время.
Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.
"США нададуть додатково $457,5 на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення, щоб врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді", - написав він.
Блінкен додав, що Вашингтон підтримує демократичну, незалежну та суверенну Україну.
Раніше повідомлялося, що з 24 лютого США виділили Україні військову допомогу на суму понад $15,1 млрд.