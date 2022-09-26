Подоляк - Німеччині: якщо хочете закінчення війни, дайте нам Leopard 2

Україна має право захищати свою територію та хоче відновити мир, а для цього необхідна підтримка партнерів, зокрема надання сучасного озброєння, повідомляє Українська правда.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькій службі новин Tagesschau.de, цитує сайт ОП.

"Якщо ми інтенсивно прориватимемо лінію оборони російської армії, наступним кроком буде повернення територій і знищення збройних сил РФ. А для цього потрібна певна кількість бронетехніки, танки. Але це не мають бути неефективні радянські танки – ні Т-55, ні Т-64, ні навіть Т-72.

Ось чому ми кажемо нашим партнерам, зокрема Німеччині: якщо ви хочете взяти на себе лідерську роль, якщо ви хочете, щоб у нас було менше втрат, і якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася швидше, тоді дайте нам Leopard 2".

Радник Єрмака наголосив, що українські військові можуть дуже швидко навчитися користуватися новою зброєю будь-якої складності, що вже не раз доводили.

Подоляк констатував, що сьогодні українські військові на фронті ефективно використовують майже всі типи артилерії, яких навіть близько не мали до початку повномасштабної війни.

Радник керівника ОП переконаний: той факт, що Росія є ядерною державою, не має зупиняти Україну в захисті своєї території.

"Якщо ми зупинимося, вони в якийсь момент заїдуть на танках у Дніпро, потім у Київ і також оголосять ці міста Росією. Так ми повністю втратимо Україну. Ескалації немає. Є Україна, яка має право захищати свою територію. Ми хочемо відновити мир. Для цього потрібна підтримка звичайним озброєнням".